Après 5 ans d'études dans l'urbanisme et l'aménagement du territoire, je tiens à mettre mes compétences et connaissances à la disposition des bureaux d'études et collectivités.

J'ai acquis au cours de mes années d'études une certaine rigueur dans le travail, mais aussi une flexibilité qui me permets de m'adapter à mes employeurs et à mes interlocuteurs. Sérieuse, appliquée, et impliquée mais aussi sociable et joviale, je vous propose de mettre mon savoir, mon savoir-faire et mon savoir-être à votre entière disposition. En outre, je suis passionnée dans ce que je fait, l'aménagement du territoire et l'urbanisme sont des domaines dans lesquels je me plait à travailler et je suis curieuse de savoir ce que vous avez à me proposer et à m'apprendre.



Mathilde PETIT



Mes compétences :

Illustrator, Suite microsoft Office, Sketchup, Arc