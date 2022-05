Bonjour et bienvenue sur mon profil Viadéo.

Etudiante à l'ISEM de Montpellier, je prépare un master dans le domaine du marketing et de la communication.



Je suis actuellement en recherche de stage marketing/communication pour une durée de 6 mois à partir de janvier 2016.



• Aisance relationnelle, rigueur, autonomie et sens des responsabilités

• Esprit d'équipe et capacité d'adaptation