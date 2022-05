Mathilde PFEIFFER

Diplômée depuis 2013 de l'école d'ingénieur ENSIAME en option "Conception Intégrée en Mécanique" et "Analyse et Sécurité des Structures", je suis depuis un an en poste VIE dans l'entreprise Alstom Transport Chile, à Santiago de Chile.



J'ai travaillé sur plusieurs projets sur le métro de Santiago, et notamment sur l'organisation des travaux de grandes maintenances de bogies. J'ai été à charge de la plannification des tâches, du personnel, de leurs horaires, du matériel. Tout ceci en prenant en compte les normes, les demandes et dates limites. J'ai pour cela utilisé des logiciels industriels tel que SIMIO ou OpenProject.

Cette année m'a également permis de parler l'espagnol couramment, ce qui est aujourd'hui un grand avantage, ajouté à l'anglais.



Après cette année très enrichissante dans le monde de l'entreprise, où j'ai pu me développer tant au plan professionel que personnel, je suis à la recherche d'un poste d'ingénieur industriel dans le milieu du transport (aéronautique, ferroviaire), tout particulièrement au Chili ou Amérique du Sud.





Mes compétences :

Catia v5

Microsoft Office Package

NXCam 7

ANSYS Workbench

Val 05

Twins

Openproject

SIMIO

Stocks management

SAP

Noise, Vibration, and Harshness

MSC Adams

CATIA