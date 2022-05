Mathilde PHILIPPON

Polyvalente en IAA, je recherche un poste basé autour de Genève / Annecy.

Plus spécialisée en RetD, je suis également capable d'intégrer un poste en qualité, production et/ou nutrition santé.

Dynamique et de contact facile, j'aime communiquer avec mes collaborateurs, fournisseurs et clients

Étant très ouverte à toutes opportunités, n'hésitez pas à me contacter pour échanger à ce sujet...



Bien cordialement.



Mes compétences :

infologic

TRACE ONE

Ms project

SST

Laboratoire de Recherche

Internet

Office

IFS / BRC

Additifs alimentaires

Cuisine

Documentation technique

Industrie agroalimentaire

Nutrition

Agroalimentaire

Santé

Chef de projet

Recherche et développement

Gestion de projet