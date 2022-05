Mathilde PLANTADE

C10i Santé, société de conseil en communication et promotion de la santé, se positionne comme votre partenaire privilégié pour vous accompagner dans l'organisation et la valorisation de vos actions.



A mi-chemin entre le conseil marketing et l'agence de communication, C10i Santé valorise votre image de marque en choisissant les meilleurs leviers de communication et en concevant des dispositifs de communication créatifs et innovants selon vos cibles et vos objectifs.



Notre engagement : Optimiser votre stratégie marketing et vos supports de communication afin d'obtenir un retour sur investissement optimal.



COMMUNIQUER POUR MIEUX SOIGNER.





Mes compétences :

Expositions

Relation Presse

Santé publique

Aménagement intérieur

Plan de communication

Organisation événementielle