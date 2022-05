Mathilde PLOYAERT

Prompt à prendre des initiative aux moments opportuns, volontaire avec une capacité d'adaptation et grande ouverture d'esprit. Jeune, curieuse et dynamique, je m'emploie à être méthodique et rigoureuse dans mes activités.



Projet Professionnel:

- d'un point de vue technique: Acquérir des expériences professionnelles de haut niveau et les plus variées possibles, développer mes compétences en terme de management, de gestion et dans les relations clients

- d'un point de vue sectoriel: Intégrer une filiale commerciale ou de service

- d'un point de vue relationnel: Travailler dans une équipe dynamique, à des postes riches en contact humains



Mes compétences :

Management

Communication

Relationnel

Gestion de la relation client

Gestion des stocks

Merchandising

Fidélisation client

Sphynx

Microsoft Excel

Microsoft Word

Gantt

Prospection

Management de projet

Marketing stratégique

Digital marketing