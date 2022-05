Mathilde PORTE

J'ai découvert le monde du commerce quand je suis entrée dans l'entreprise Gamm Vert, pendant deux ans, j'ai acquis le savoir faire et le savoir être avec les clients.

A la suite des deux années, j'ai voulu me perfectionner, je me suis donc inscrite dans une licence professionnelle, DistriSup à l'IAE de Grenoble. Licence qui à pour but de nous former en tant que manager dans la grande distribution.

J'ai passé une merveilleuse année chez Simply Market, ou j'ai acquis de nombreuses compétences.

Le commerce m'anime, ainsi que la relation avec les clients.

Cette dernière me manquait chez Simply Market, c'est pourquoi j'ai voulu me diriger vers la voie de commerciale.



J'ai intégré une formation de commerciale, chez OPUS Formation (Valence, 26), afin de développer certaines de mes compétences. Grâce au module "Technique de Vente", j'ai acquis toute la méthode nécessaire afin de découvrir les attentes et besoins du client, et d'y répondre.

Le module "Prospection", me permet aujourd'hui de prospecter, en sachant cibler mes clients, sans perdre de temps.



Aujourd'hui je suis en poste, mais à l'écoute du marché de l'emploi.



N'hésitez pas à me contacter, afin qu'on puisse échanger sur un avenir commun.



Mes compétences :

Motivation d'équipe

Management d'équipe

Gestion du stress

Communication

Adaptabilité facile aux gens et aux méthodes

Droit social

Gestion des stocks

Gestion de la relation client

Écoute

Gout du challenge

Prospection