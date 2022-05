Après plus de 10 années à enseigner l'équitation, puis 5 ans à la tête d'une PME, j'ai souhaité faire entrer le cheval dans l'entreprise.



Améliorer son leadership, la cohésion d’équipe, l’efficacité relationnelle et la confiance en soi.



Le cheval renvoie une image fidèle de soi-même, sans jugement ni dissimulation.

Les dons sensoriels et extra sensoriels qu’il a dû développer, précisément pour assurer sa survie, en font un véritable révélateur de votre mode d’action et de relation, de votre style de communication, d’influence, d’autorité et de négociation.



Il vous permet d’évaluer dans l’instant, grâce à des exercices sur mesure et à la portée de tous, les conséquences de vos propres comportements pour ne retenir et ne reproduire que les comportements gagnants, ceux qui vont recueillir l’adhésion de vos équipes et de vos interlocuteurs.



Mathilde Provent rencontre les entreprises désireuses de profiter de cette technique novatrice, et propose un projet sur mesure.



Mes compétences :

Organisation événements et compétitions.

Equithérapie auprès d'enfants et adultes handicapé

Dressage de la cavalerie

Enseignement enfants-adultes

Encadrement équipes de compétition

Examinateur examens fédéraux