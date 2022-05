Mathilde PROVENT

Forte de 10 années d'enseignement de l'équitation , puis d' expériences en management d'équipe et développement commercial, j'ai créé Ekwos afin de répondre aux besoins croissants d'accompagnement des Managers et équipes opérationnelles.



Concept totalement novateur, importé des USA, le cheval est utilisé comme outil pédagogique afin d' améliorer le leadership, la cohésion d’équipe, l’efficacité relationnelle et la confiance en soi.

En servant de véritable miroir, il permet de rétablir la confiance, motiver, apprendre à déléguer, identifier les difficultés relationnelles, tester son leadership.



Apprenez à communiquer avec le cheval, et vous saurez vous faire entendre des hommes !