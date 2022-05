Mathilde PROVOST

En tant que chargée de communication, j'ai su travailler en autonomie et avec créativité sur la mise en place de divers projets événementiels en lien avec la santé et l'environnement. Passionnée par la communication visuelle et le monde digital, je recherche de nouveaux défis professionnels !



Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, et je serais ravie d'échanger avec vous sur mon projet et mes motivations professionnelles.



Mes compétences :

Marketing

Réseaux sociaux

Langues étrangères

Communication événementielle

Gestion de partenariats

Microsoft Office

Adobe InDesign

Adobe Photoshop

Gestion de projet

Microsoft PowerPoint

Communication