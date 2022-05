Mathilde PUECH

Réorientation vers la régie technique après une expérience conséquente en production audiovisuelle et des études dans le même domaine, major de promo, quelques stages dans le milieu de la culture et de l'événementiel, des expériences de bénévolat pour des festivals, de longs séjours à l'étranger, des études de langues, un bac S.



Spécialités

Régie plateau et lumière



Organisée, débrouillarde, créative et curieuse.

Culture musicale solide.

Connaissances en droit du spectacle et de l'audiovisuel, en gestion, en marketing et en économie.



Langues : Anglais et suédois.

Informatique : packs Office et OpenOffice, Explorer et Firefox, Gimp, bonnes bases sur Photoshop, Illustrator et Scribus.



Mes compétences :

Anglais

Audiovisuel

Dessin

Musique

Production

Spectacle

Spectacle vivant

Suédois

Voyage