Mathilde QUEMENER

Responsable Projet Liberty and co - Liberty And Co conçoit et met en place vos solutions de motivation, fidélisation et remerciement cadeaux.

Conseils marketing, accompagnement étude de projet, mise en place, suivi, gestion et animation de vos actions de stimulations commerciales.



Remercier, fidéliser, parrainer, challenger, motiver... grâce à notre plateforme on-line Libertystim.

www.libertystim.com



Valoriser, récompenser, dire merci grâce à nos coffrets cadeaux multithématiques : Coffrets Liberty.

www.coffretliberty.com