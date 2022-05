Mathilde REAU

Domaines de Compétences



Recherche Clinique

o Etudes de Phases I à IV, études épidémiologiques, registres

o Activités de monitoring

o Activités d’aide aux centres investigateurs

o Etudes interventionnelles de Phases I à IV et non interventionnelles

o Aires Thérapeutiques

Hépato – Gastro – Entérologie

Hématologie

Métabolisme – Nutrition – Endocrinologie

Oncologie – Radiothérapie

Ophtalmologie

Pneumologie

Rhumatologie

Urologie – Néphrologie



Gestion et suivi de projets



Gestion de la chaine logistique



Management opérationnel



http://mathildereau.wixsite.com/arcfreelance



Mes compétences :

Responsable

Conseil

Logistique

Optimisation des flux

Planification

Essais cliniques

Organisation

Changement d'erp

Formateur

Business development

Gestion de projets

Solutions innovantes

Management

Excel

Informatique

ERP

Négociateur

Supply chain

Word

Audit

Consultant

Analyse des besoins

Oracle

Achats