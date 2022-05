Mathilde ROBERGE

Ma formation d’ingénieur ENSG complétée par mes expériences en ingénierie au sein d’ERAMET et du BRGM m’ont permis d’appréhender de manière très concrète différents aspects de l’industrie.

Passionnée de sciences techniques, mais aussi très créative, j’ai voulu compléter ma formation par une thèse universitaire expérimentale. J’ai eu accès à des instruments internationaux d’excellence qui m’ont permis de développer des savoir-faire en termes de pilotage et de développement d’outils analytiques.

De plus, éprouvant un intérêt particulier pour l’enseignement j’ai également souhaité dispenser des cours en physique, informatique, mathématiques, géologie, du niveau licence jusqu’au master 2. Ces expériences m’ont permis d’étoffer mes compétences dans le domaine de la vulgarisation, de la compréhension, de l’écoute et de l’adaptation.

Forte de ces expériences à la fois riches et passionnantes, qui m’ont permis d’acquérir un profil pluridisciplinaire, j’ai mûri mon projet professionnelle en désirant orienter ma carrière vers un poste en relation avec la formation.



Mes compétences :

Bureautique : Pack Office, Photoshop, Illustrator,

Modélisation : GoCad, Surpac, MapInfo, ArgGIS

Pilotage d’instruments, Traitement du signal

Programmation informatique C++, Fortran, Matlab

Conception, organisation et animation de formation