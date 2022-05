Mathilde ROCHER

Actuellement en poste au sein de la société L&J Promotion en qualité de Responsable de Programmes mes missions s'étendent du montage des opérations au suivi technique des chantiers en partie maîtrise d'ouvrage.



Je suis à l'écoute du marché et des opportunités dans le secteur de l'immobilier et de la construction. Je développe également mon réseau professionnel.

N'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Open

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

MapInfo

Logement social