Mathilde Roguet, 22 ans,



◊ Baccalauréat Professionnel Vente

◊ BTS Assistante de Gestion PME - PMI



◊ 2 ans - Assistante de Gestion - Cabinet d'Architecture - Rennes

◊ 6 mois - Agent Administratif - CPAM - Vern-Sur-Seiche.

◊ 6 mois Assistante Recrutement - Ville de Rennes / Rennes Métropole

Actuellement assistante administrative et commerciale - Harmonie Médical Service - Montgermont



◊◊ Souriante, dynamique et très motivée, ayant l'esprit d'équipe et une forte envie de réussir. ◊◊



Mes compétences :

Assistance administrative

Accueil physique et téléphonique

Facturation

Gestion de la relation client

Veille documentaire

Gestion du courrier

Mise en page

Appels d'offres

Microsoft Office

EBP Gestion commerciale

Microsoft Access

Microsoft PowerPoint

Pack Office