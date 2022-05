Mathilde ROGUET

Forte de mes deux années d'expériences professionnelles au sein d’organisations différentes, j'ai acquis des compétences dans l'ensemble des domaines de la fonction Ressources Humaines. J'ai également développé mes capacités d’écoute, d’autonomie et d’organisation.

Ma curiosité et mon esprit d'initiative me permettent d'aller au delà des attendus.



J'ai pour ambition de faire carrière dans les Ressources Humaines ; et j'ai pour objectif, à moyen terme, de devenir Responsable RH d'un site industriel afin de pouvoir manager une équipe et de garder une vision générale du domaine.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Gestion de la relation client

Microsoft Access

Relationnel

Travail en équipe

Organisation du travail

Agroalimentaire

Droit du travail