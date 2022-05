Mathilde ROMAN

Passionnée depuis toujours par l'objet, les matériaux nobles et le "fait main" il a été tout naturel pour moi de me tourner vers le design de produits. Des projets, des rencontres avec des fabricants et des artisans m'ont permis d'expérimenter différents matériaux et de mieux m'approprier les process de fabrication.

Aujourd'hui je mets mes compétences au service de l'entreprise Revol Porcelaine, située dans la Drôme. Je m’investis, dans chaque collection, de la recherche de l'idée jusqu'au développement industriel. Appliquée, curieuse et polyvalente, j'aime travailler sur des projets variés et collaborer avec différents corps de métiers. Je m'implique également dans la direction artistique à travers de la communication externe et la création de partenariats.



Mes compétences :

SolidWorks

Photoview 360

Rhinoceros

V-RAY sur Cinema 4D

Suite Adobe