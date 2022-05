Mathilde ROOSES

Étudiante en 3ème année à la Faculté d'Ingénierie et de Management de la Santé (ILIS), je souhaite devenir ingénieur commercial pour les dispositifs médicaux.

Outre une formation riche en connaissances scientifiques, l'ILIS propose 17 mois de stages répartis durant les 5 années de formation. Ces expériences professionnelles me permettront d'acquérir des qualités nécessaires à l'exercice du métier auquel je me destine : l'autonomie, la rigueur, la polyvalence mais aussi et surtout une solide connaissance du secteur Hospitalier.



Mon objectif serait de participer de manière active au monde de la santé en proposant des solutions thérapeutiques fiables et novatrices. Je compte mettre en oeuvre tout mon professionnalisme ainsi que ma persévérance pour répondre à des besoins médicaux non satisfaits, améliorer la qualité des diagnostics pour les patients et participer à l'évolution technologique en santé.



Mes compétences :

C2i

PSC1

Mac OS

Microsoft Office

LauyantoWeb

SPSS Statistics