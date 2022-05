Mathilde ROSSARD

Créative, organisée, dynamique et forte d’une expérience de trois ans au sein du service Marketing/Communication chez Talentia Software, je mettrai un point d’honneur à optimiser mes compétences professionnelles et relationnelles.



Par ailleurs, lors de ma précédente expérience professionnelle, j’ai eu l’occasion de créer de nombreux outils de communication qui m’ont permis d’apprendre à utiliser les logiciels de PAO, et les logiciels de bureautique.



Mes compétences :

Adobe Photoshop

Evénementiel

Adobe InDesign

Communication interne

Adobe Illustrator

Études marketing

Benchmarking

Étude de marché

Microsoft Office

WordPress