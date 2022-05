Mathilde ROUSSEL

Dynamique et empathique, j’ai développé au fil des expériences de bonnes aptitudes relationnelles, de polyvalence et d’adaptabilité. Après une expérience RH généraliste, je souhaite aujourd’hui dédier ma rigueur et ma discrétion à un poste consacré à la gestion de la paie et du personnel.



Mes compétences :

Esthetique

Massage

Archivage

Entreprenariat

Entretiens professionnels

Réseaux sociaux professionnels

Sourcing

Recrutement

Mailing

Recrutement par approche directe

Rédaction de contenus

Conseil en recrutement

Techniques de vente

Microsoft Office 2011

Vente

Gestion des ressources humaines

Organisation du travail

Organisation d'évènements

Animation de formations

Accueil des clients

Accueil physique et téléphonique

Accompagnement individuel

Gestion du stress

Gestion administrative

Gestion de projet

Gestion budgétaire

Gestion des stocks