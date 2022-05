Mathilde ROUSSEL

Diplômée de l’Ecole d’Architecture de Nantes et après une expérience opérationnelle au sein d’agences d'architecture privées, je me suis tournée en 2008 vers la maîtrise d’ouvrage et le logement social, me rapprochant ainsi des thèmes auxquels je m’attache depuis mes études : sociologie urbaine, logement, politique de la ville.

Afin de poursuivre et de pousser plus loin ces réflexions je viens de compléter mon cursus par un Master sur le Management des Politiques Publiques à Sciences Po Paris, tout en m’investissant dans la politique locale en tant que conseillère municipale et communautaire.