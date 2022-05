Mathilde ROUTHE-BEAUCART

A votre écoute, disponible et réactive, elle vous propose de mettre son expérience et ses compétences à votre service pour vous conseiller, vous assister et vous défendre devant les juridictions judiciaires.



Ses domaines d'interventions privilégiés sont le droit de la famille, le droit du logement et le droit immobilier.



Mes compétences :

Droit de la famille

Droit de la consommation

Droit immobilier

Droit des contrats

Contentieux civil et commercial

Droit pénal