Mathilde ROUX

Titulaire de deux Masters obtenus à l'Université Paris-Sorbonne : Master Recherche Littératures Comparées (musique & littérature) et Master professionnel Lettres Modernes Appliquées option Édition, je suis particulièrement intéressée par les activités liées au domaine du livre et de la musique.

Harpiste et professeur de harpe, j'enseigne en cours particuliers et en écoles de musique selon les offres proposées.



Mes compétences :

Adobe Indesign

Microsoft Office

Lecture rapide

Rédaction

Édition

Conception-rédaction

Correction

Conseil éditorial

Enseignement

Correction orthographique

Enseignement artistique

Relecture / corrections

Communication