Mathilde SALVAIRE

Après des études d'histoire, de philosophie et d'ingénierie culturelle et différentes expériences dans le domaine culturel et de l'entreprise (directrice artistique, responsable communication et mécénat, responsable marketing), j'ai créé ma propre agence pour mettre en avant mes compétences. Créer des événements culturels, fédérer les parties prenantes, valoriser des lieux et des territoires est ce qui me tient à cœur depuis toujours. Appellation d'Origine Culturelle écoute et conseille aujourd'hui les acteurs privés et publics qui souhaitent développer leur image, mettre en place une stratégie de mécénat ou encore concevoir des événements de façon singulière, durable et inédite.