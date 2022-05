Mathilde SALVERT

• 8 ans d’expérience en France et à l’étranger

• Passionnée par tous les secteurs du graphisme

• enthousiaste face aux nouveaux défis créatifs

• Grande autonomie dans la gestion des projets

• Efficacité et réactivité, capacité à gérer les délais et les situations stressantes

• Expérience du design web, print et environnemental

• Bilingue français et anglais



Visitez mon portfolio en ligne

www.mathildesalvert.com







Mes compétences :

Design

Direction artistique

Édition

Edition Web

Evénementiel

Graphic Design

Presse

Rapports annuels

Stratégie

Stratégie de marque

Web