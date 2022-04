Sylvain THIERRY

15 années d'expérience au sein d'un groupe international de l'industrie chimique de spécialités,



une évolution dans les fonctions occupées:

Ingénieur production

Ingénieur procédés

Responsable développement procédés et amélioration continue

Global process steward : 3 plants in US, China and France

Chef de projet sur site ou sur plusieurs sites en transversal

Rôle d'encadrement sur 2 démarrage d'usines : en Chine et en France



Dans un contexte exigeant

Sur site classé Sévéso et ATEX poudres et solvant

Pour des clients réglementés : Food, Personal care, Pharma

En respectant les référentiels Responsible care, ISO 9001 et 14001, GMP, HACCP, BRC, Excipac



Pour acquérir des compétences :

En management de projet et d'équipe

linguistiques et multi culturelles avec une exposition forte à l'international (US, Chine)

en engineering ; avant projet sommaire, basic design, detailed design, démarrage et réception

en développement et industrialisation de nouveaux produits

en démarrage de nouvelles usines



Mes compétences :

Développement nouveaux produits

Anglais courant

Chef de projets

Chef de service

Demarrage usine

Process

Industrialisation

Chine

Gestion de projets

Amélioration continue