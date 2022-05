Mathilde SAPÈDE

Bienvenue sur mon profil Viadeo!



"Business Analyst"​ expérimentée au sein de l'entité Services de Microsoft France; j'évolue depuis 3 ans dans ce rôle qui vise à participer au pilotage de l'activité de l'équipe commerciale à partir de l'étude de données chiffrées. Je travaille en toute autonomie pour définir les outils d'analyse et d'aide à la décision: prévisions et objectifs de vente, tableaux de bord et indicateurs de performance, suivi de la performance et appui aux équipes commerciales.



Mes qualites: Goût pour les chiffres, Esprit d'analyse, sens de l'organisation et aisance relationnelle pour travailler avec différents services.



Vous trouverez sur ce profil de plus amples informations sur mon parcours, mes compétences ainsi que mes centres d'intérêt.



Compétences techniques



Parfaite maîtrise de Microsoft Office (Excel et Powerpoint).

Maîtrise des outils de reporting (Tableau software, Server Reporting Services).

Pratique de Dynamics CRM Online (logiciel utilisé pour la gestion de relation client)

Maîtrise de l’anglais pour communiquer avec des interlocuteurs (filiales, maison mère, distributeurs) basés à l’étranger



Mes compétences :

Pack office

Oracle

Excel

Dynamisme

Marketing B to B

Dynamics CRM online