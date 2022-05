Mathilde SENE

10 ans d'expériences dans le domaine du développement en qualité de Chargée de Programmes (Agence Belge de développement CTB) puis dans le domaine de renforcement des capacités (Agence Américaine de Développement USAID).



J'ai mis en place un cabinet de consultance, d'assistance et conseil technique en développement local,dans la recherche de financements et renforcement des capacités.



J'interviens également dans les questions de genre, j'intégre dans mon expertise les thèmes transverseaux : genre, environnement, droits del'homme.



Je suis ouverte à intégrer dans le cabinet toutes les personnes intéressées à travailler dans le domaine du développement au Sénégal en qualité de consultant, vos cv sont les bienvenues.



Mes compétences :

Conception

Formation

Formulation

Gestion de projets

Gestion des projets

Renforcement des capacités

Stratégies de développement

Suivi et évaluation