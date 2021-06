Mathilde SIMONNET

Forte d'une expérience de plus de 18 ans dans la gestion des Ressources Humaines et notamment dans la paie, la gestion de la formation et le recrutement, je suis actuellement en poste dans une entreprise du secteur agricole.



On me décrit souvent comme perséverante, rigoureuse, et à l'écoute....



Mes compétences :

Sage Paie

Excel

CCMX Master Paie

Word

Paie

Gestion de la formation

Recrutement

Gestion des intérimaires

Gestion administrative du personnel

Contrat de travail

Internet

Charges sociales

SILAE (logiciel de paie)

KELIO (bodet) -logiciel gestion des temps