Mathilde TASSEL

Curieuse de formation (Licence d’arts plastiques – Université Bordeaux III Michel de Montaigne, diplôme d’art-thérapeute – Faculté de Médecine et de Pharmacie de Poitiers, Doctorat en Esthétique et Sciences de l’art – Université Paris I Panthéon-Sorbonne), je porte mes projets le plus loin possible.



L’art est un univers où j’aime faire dialoguer ses différentes sphères en mobilisant les regards croisés (plasticienne, esthéticienne, critique d’art) afin de les rendre dicibles.













Mes compétences :

Etablir des partenariats

Analyser la faisabilité d’un projet culturel

Conception, rédaction, communication

Coordonner la conduite d’un projet

Recruter et gérer du personnel

Animer une équipe de travail

Constituer et mettre à jour une base de données

Organiser et gérer une documentation

Planifier et animer une réunion

Organisation d’évènement culturel

Recherche

Chercheur

Gestion de projet

TIC

Enseignante

Culture