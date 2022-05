Mathilde THINON

Je suis spécialisée dans le domaine du Secrétariat. Je suis activement à la recherche d'un poste à temps plein en CDI que ce soit dans le domaine administratif ou médicale. Je suis ouverte à toutes propositions sur le département de la Charente.

Au cours de mes différents emplois, j'ai démontré mon sérieux, mon dynamisme, ma patience et j'ai développé une aisance relationnelle avec les clients ainsi que mes collègues.



Mes compétences :

Classement

Archivage

Enregistrement comptable

Pointage de compte

Mise en place et renseignement de tableaux de bord

Accueil physique et téléphonique

Gestion des plannings

Gestion du courriers

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Microsoft Outlook

Microsoft Excel