Mathilde TIFFON

HR Specialist au sein de Go Voyages, appartenant au Groupe eDreams ODIGEO, en CDI depuis Mars 2015 sur notre site français d'environ 200 collaborateurs, je suis en charge de:



- Recrutement: gestion de l'ensemble du processus, tous profils

- Formation professionnelle

- Administration du personnel: contrats de travail, attestations diverses, promesses d'embauche....



eDreams ODIGEO (www.edreamsodigeo.com) est l'un des principaux revendeurs de billets d'avion en ligne dans le monde (en termes de revenus) et l'une des sociétés d'e-commerce les plus importantes en Europe. Au travers de ses 5 marques (eDreams, GO Voyages, Opodo, Travellink et Liligo) la société propose l'une des meilleures offres de vols réguliers, charters, vols low-cost, hôtels, croisières, locations de voitures, forfaits vacances, assurances voyage avec le maximum de flexibilité à plus de 16 millions de clients dans le monde. Les sites du groupe constituent aussi une opportunité pour les annonceurs de toucher une audience ciblée, tant au niveau local qu'international. Présente sur 44 marchés, la société s'appuie sur plus de 1 700 collaborateurs. eDreams ODIGEO est côté sur le marché espagnol.



Mes compétences :

Recrutement

Ressources Humaines