Valérie TAILLIS

De la perte du sens aux sens retrouvés : un revirement professionnel bienvenu.



Mon parcours professionnel, à l'opposé de mes valeurs, m'a fait nager à contre-courant pendant des années. J'ai finalement décidé de m'arrêter sur les rives plus calmes du retour sur soi, pour retrouver ma voie et, surtout, pour me RE-trouver.



Le Shiatsu m'a permis cela, en me faisant prendre conscience de mon formatage, issu de mon éducation et de la société dans laquelle nous sommes immergés. Il m'a libéré de mes peurs inutiles, de mes jugements hâtifs et de mes principes étriqués.



J'ai tout naturellement voulu vous faire profiter de cette expérience en orientant ma professionnelle au plus proche de mon authenticité. Elle me permet (enfin) de mettre l'humain au centre de mon attention et de ma passion.



J'ai surtout appris que le corps ne peut être appréhendé indépendamment de l'esprit.



Mes compétences :

Directeur de projet

Directeur de projet informatique

Informatique

Oragnisation

Qualité

Bien être

Gestion du stress

Shiatsu