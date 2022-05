Mathilde TUFFREAU

Mon projet : accompagner les décideurs et les opérationnels d'une entreprise en leur fournissant des données économiques fiables et exploitables.



Après 10 ans dans l'animation de démarches de progrès (ISO 9001 - orientation client et produit/process), j'ai décidé de donner une orientation financière à mon parcours.



Esprit d'équipe, organisation, fiabilité sont des valeurs qui me caractérisent.

Si mon parcours vous intéresse, n'hésitez pas à entrer en contact.



Mes compétences :

Excel

SAP