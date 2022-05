Mathilde VINCHON

MA FORMATION



Diplômée d'un Master LEA (anglais-espagnol) spécialisé en communication et développement durable, je suis actuellement à la recherche d'un poste de chargée de communication ou de chargée de mission.



MON EXPÉRIENCE



Grâce à ma formation et mes expériences dans le milieu associatif, j'ai développé des compétences et savoir-faire en :



✅ communication (graphique, éditoriale, événementielle, mise en place d'une stratégie de communication, plan de communication) ;

✅ réseaux sociaux / community management (animation de communauté, création de contenus, planning éditorial) ;

✅ gestion de projet (planification, utilisation de méthodes et d'outils de gestion comme diagramme de GANTT/objectifs SMART, montage d'un dossier de candidature à appel à projet...).

✅ développement durable et transition écologique







Pourquoi vouloir s'impliquer dans une structure sensible aux enjeux de transition écologique et du développement durable ?



Mes compétences :

Supports de communication

Mailchimp

Création de contenus

Microsoft Office

Wordpress

Communication externe

Communication événementielle

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Logiciel libre

Stratégie de communication

Travail en équipe

Organisation

Développement durable

Gestion de projet

Rédaction