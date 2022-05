Mathilde VINIT

Spécialiste de la gestion documentaire, ma formation et mes diverses expériences me permettent de maîtriser les différentes problématiques liées à la documentation : gestion d'un fonds documentaire ou d'archives, création et gestion d'une base de données documentaire, recherche d'informations, réalisation de produits documentaires (panorama de presse..), veille, propriété intellectuelle.





Mes compétences :

Propriété intellectuelle

Gestion documentaire

Recherche documentaire

Veille

Affaires réglementaires

Archivage