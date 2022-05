Mathilde VOIRON

COMPETENCES



- Très bonne maîtrise des couleurs et recherches de teintes

- Créative, organisée, méthodique, curieuse.

- Très bon relationnel et bonnes compétences en management.

- Très bonne maîtrise du dessin, de la peinture, des effets de matière sur tout type de support.

- Compétences en logiciels CAO/DAO.

- Très bonnes connaissances Artistiques.







- Depuis petite je suis passionnée d'arts sous toutes ses formes, par les couleurs, la matière mais surtout l'idée de partir de rien, d'une feuille blanche pour arriver à une infinité de créations. J'ai flirter avec l'art pendant quelques années sans savoir réellement où j'allais.

J'ai commencée par un bac littéraire arts plastiques qui m'a conduit vers une mise à niveau en arts appliqués puis des études d'architecture d'intérieur. J'ai arrêté après une année car je n'était pas suffisamment comblée artistiquement. Et c'est là où tout à commencer à prendre forme. J'ai voyagé, rencontré de merveilleuses personnes, de nouvelles techniques, de nombreuses cultures, et surtout de nombreux regards sur la vie. J'ai traversé la France pour rejoindre une fresquiste qui m'a appris à vivre la matière de la chaux et des pigments. Puis j'ai enchaîné avec le Maroc pour leur fameux enduit ferré à la pierre, puis par un TP décors pour connaître la subtilité des matières telles que le marbre et le bois, et j'ai terminé par rencontrer le monde de la soie à la Soierie Roger Cheval. Peindre sur une matière délicate et subtile, donner vie à une matière si noble avec des dessins colorés.

Je suis tombée sous le charme. Mais aujourd'hui j'aimerai créer et continuer d'apprendre, tout en évoluant dans le milieu du textile.



Je suis une personne créative, curieuse, qui aime travailler en équipe. Je suis minutieuse et pointilleuse. J'ai travaillé et peint sur beaucoup de matières différentes et sur une multitudes de formats. J'aime apprendre, découvrir et je m'adapte facilement. Je dessine depuis petite et je suis agile avec la couleur. Je suis organisée et autonome.



