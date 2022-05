Pierre GANLUT

Infographiste 3D en architecture, je modélise des 3D à partir de plans ou de croquis et réalise des images de synthèse qui mettront en valeur vos projets. J’accompagne le projet et reste disponible pour ses évolutions et modifications.



Je vous invite à parcourir mon site internet: http://www.pierreganlut.fr/ et blog http://pierreganlut.tumblr.com/



Dessinateur sur ArchiCad (jusqu'à la version 17)

9 ans d'expérience



Formateur en CAO/DAO: ArchiCad, Sketchup, Artlantis, VRay

4 ans d'expérience



Mes compétences :

Archicad toutes versions 2D ET 3D

Sketchup

Photoshop

Artlantis

Octane Render

VRay Sketchup

Thea Render

Maxwell Render

Archicad

Conseil Technologies I.T et métiers créatifs

Formateur ArchiCAD

Formateur

Images de synthèse

CAO

Lyon

Paris

DAO

Perspectiviste

3D