Sandrine SEGURA

Après une parenthèse dans ma vie professionnelle, je souhaite donc réorienter ma carrière vers la gestion de la paie. Souhaitant allier la partie théorique et pratique, je me suis tournée vers l'AFPA afin de pouvoir préparer une formation de Gestionnaire de Paie en alternance. Je suis donc actuellement à la recherche d'une entreprise qui pourrait m'accueillir et ainsi me former à ses méthodes afin de pouvoir m'intégrer rapidement sur ce poste. J'ai effectué un stage de 3 semaines au sein d'un cabinet comptable qui m'a permis de confirmer mon intérêt et mes aptitudes pour ce poste, et ai acquis une éxpérience de 6 mois comme Conseiller au sein du centre de communication de l'Urssaf.

Je reste cependante ouverte à toute proposition qui me permettrait d'allier goût du service et aisance relationnelle, ainsi que l'utilisation de nouveaux médias (e-commerce par exemple).



Mes compétences :

Bon relationnel

Créativité

Qualités rédactionnelles

Formatrice

Autonomie

Rigueur