Jacques HEMONIC

Bonjour,

Ce en quoi je peux vous aider :

- Formation sur AutoCAD, Inventor, Vault, VB.net tous niveaux.

- Développement sous AutoCad et Inventor (Autodesk) en VB, VBA et VB.NET

- Modélisation 3D de vos fichiers 2D (AutoCad, Tiff...)

- Conseils et mise en place de solutions de gestion documentaire pour bureaux d'études.

http://www.blootoks.fr

à bientôt...



Mes compétences :

Développement d'outils pour AutoCAD et INVENTOR

Audit et développement autodesk vault

Conseils inventor

Visual Basic .Net

Visual Basic

Modélisation 3D

Audit

AutoCAD

CAO

Autodesk