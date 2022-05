Patrice LESAGE

En Association avec la Sté Promag (Usinage, Fabrication et Réparation de vérins) , reprise de la Sté PrestaFlex de Rouen.

Début février 2017 je suis Directeur de l'agence PrestaFlex du Petit-Quevilly, PrestaFlex est une Sté de Prestation de Service dans le domaine de l'hydraulique, dépannage sur site et sur chantiers avec pour le moment 6 camions atelier 7js/7 et 24h/24.

Notre objectif, efficacité, satisfaction client, qualité, réactivité, de nouveaux outils de travail une nouvelle organisation et surtout votre participation à notre développement.



Nous vous attendons et sommes à votre écoute.



A bientôt



Patrice







Gérant Entreprise Indépendante, Apporteur d'affaire dans le domaine de l'hydraulique (conception, fabrication et réparation de vérins, prestation de services, et autre activité importante, vente d'Imprimante 3D professionnelle pour fabrication de pièces et prototypes dans une grande variété de matériaux plastiques, caoutchouc et métalliques + logiciels adaptés ainsi que Scanners 3D.





Génie Flexion.

Vente de Prestation de services dans le domaine du Flexible Hydraulique







Vente de Logiciels AUTODESK (suite AutoDesk, AutoCad, Revit, Archi, structure,Urbanisme, etc...), Vente de prestation de services, Formation, Assistance Bureaux d'études (Projets, Forfaits, Régie, ...)

Logiciel de gestion SAGE.





Pour le moment USICAM est en StandBy..

La restructuration de certaines Sté m'ont fait perdre quelques marchés.. Les charges sont là, trop lourdes..



Vente De Logiciels De CFAO CAMWORKS intégrés à SolidWorks (Groupe Dassault)

Prestation de services (Démonstration, Formation, installation, suivie commercial et technique.)

Vente d'imprimante 3D Dimension + scanner 3D..

Aidez-moi à démarrer mon activité...

Testez CAMWORKS vous ne serez pas déçu.

Je Recherche Des Apporteurs d'Affaires.









Contactez-moi..

06 71 64 24 10



Mes compétences :

3ds

3ds max

Architecte

Architecture

Autocad

Autodesk

BTP

CAO

CAO & DAO

Cao Dao

CFAO

Conception

DAO

imagerie

Ingénierie

Ingénierie mécanique

Mécanique

Prestation de services

Revit

Usinage

Vente

Prospection

Développement commercial

Business development

3D Studio Max

Informatique

Management

ERP

Marketing

Imprimantes 3D

Vérins

Hydraulique