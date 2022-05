Je m'appelle Mathilde Winter, je suis praticienne en massage bien-être au sein de mon entreprise Massage Time.

Je propose une dizaine de technique de massage* professionnel afin de vous garantir un large choix et vous permettre de faire une pause dans votre quotidien dans un lieu propice à la relaxation et au ressourcement. Vous pouvez découvrir le salon sur le site internet : massagetimesite.com

Je peux également me déplacer en entreprise sur demi journée ou journée dans le secteur de Toulouse.



*Les massages :

Californien

Pierres chaudes

Ayurvédique

Thaï à l'huile

Thaï au sol

Balinais

Shirotchampi

Shiatsu

Foot Thaï massage

Tuina minceur



A bientôt !