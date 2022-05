Mathis GOUJON

Jeune commercial dans le vin et spiritueux issu d'une école de commerce puis ayant réalisé une formation complémentaire dans la commercialisation des vins et spiritueux. voici les principales compétences que j'ai mis en pratique dans mes dernières expériences:



Compétences personnelles:

- Création, animation et administration d’un réseau d’agents.

- Prospection et ventes à l’export.

- Prospection et ventes sur les CHR et cavistes.

- Utilisation de stratégies multicanaux pour promouvoir un produit.

- Construction de tableaux de suivi d’actions commerciales, de

rentabilité.

- Animation de stands, salons de ventes particuliers et professionnels.

- Prise d’initiatives, construction et suivi d’un planning.

- Habitude des environnements multiculturels, du commerce

international; adaptabilité dans l’organigramme d’une start-up, d’une

PME aussi bien que d’une firme multinationale.



Mes compétences :

Vin