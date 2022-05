Mathis GUÉRIN

Actuellement en quatrième année à l'ISEN Brest ( Institut Supérieur de l'Electronique et du Numérique ), je recherche un stage M1 de trois à quatre mois, dans le but d'enrichir mon expérience professionnelle.



Mes projets CSI3 et M1 m'ont permis de développer mes compétences en robotique, en système embarqués et en informatique industrielle, et j'aimerais beaucoup pouvoir faire mon stage de fin d'année dans ce domaine.



Mes compétences :

Java

Scilab

MySQL

C

MATLAB

PHP

CSS 3

HTML 5