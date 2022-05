Mathurin AMIEUX

Après des études dans un cursus technique, j’ai choisi de m’orienter vers le métier de technico-commercial via un BTS NRC effectué en alternance.

Ce diplôme m’a permis d’acquérir de nombreuses compétences en technique de vente, management et gestion d’activité commerciale, entres autres.



Le poste actuel que j'occupe depuis 2013, me permet de travailler dans une société spécialisée dans le sourcing industriel de pièces sur plans en Mécanique, Tôlerie, Fonderie, Plasturgie et électronique.



Aujourd'hui, je suis responsable du Grand Nord-Ouest avec 19 départements à ma charge. Depuis fin 2015, mon poste à évoluer puisque je travail en Home Office sur Nantes, cœur stratégique de mon secteur.





Mes compétences :

Technique