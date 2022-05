Mathurin CÉDRIC

Ingénieur Systèmes et Réseaux, actuellement en poste pour satisfaire le Système d'Information des collaborateurs.

Certification de niveau II obtenue après plusieurs formations en alternance.

Mon cursus et les diverses expériences qui retracent mon parcours professionnel me permettent à ce stade de qualifier d'une bonne maîtrise des différentes technologies informatiques.



Impliqué et curieux, je souligne mon aptitude à travailler en autonomie. De plus, le travail collaboratif et mes ambitions justifient ma capacité d'adaptation et ma force de proposition.



Projet de carrière : Expert en Virtualisation et Cloud Computing



Mes compétences :

Administration système

Administration réseaux

Cloud computing

Virtualisation

Microsoft Windows Server

AWS

Windows PowerShell

PostgreSQL

Oracle

VMware

Base de données

Microsoft SQL Server

Azure

MySQL