Anne-Laure SEBBEN

L'IPI est le centre de de Formation Informatique du groupe IGS (connu pour ses formations en RH).



Nous vous proposons de recruter vos futurs collaborateurs en alternance, stage ou encore en emploi de bac à bac+5 dans les métiers de l'infrastructure et du développement .

Nous formons également en formation continue période de professionnalisation, CIF, DIF, VAE,

et tout cela à n'importe quel moment de l'année, et sur des diplômes reconnus au RNCP!



Formation, RH, recrutement, consultant...



Vous voulez booster vos compétences ou celles d'un collaborateur en informatique, pensez à l'IPIArray ( formation initiale et professionnelle )



De plus, nous recherchons des cabinets d'outplacement afin de vous aider dans la formation des salariés, soit pour reconversion soit pour continuer leurs études.



La Promesse de l'IPI :

IPI, spécialiste des formations en informatique depuis 25 ans

- Ce qui nous intéresse, c’est votre projet professionnel, après avoir validé son réalisme, nous vous accompagnons tout au long de votre carrière

- Notre pédagogie est centrée sur votre opérationnalité et votre employabilité :

. 95% des personnes formées à l’IPI ont un emploi (dans les 6 mois) après leur formation ( stat 2011 ).

. Nos parcours sont adaptés aux évolutions technologiques et aux besoins des entreprises

. l’Entrée en formation se fait à tout moment dans l’année avec une personnalisation du parcours de formation en fonction de vos acquis et expériences



L'IPI est membre du Groupe IGSArray

Contactez moi: alsebben@groupe-igs.fr





