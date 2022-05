Mathy MARION

Titulaire d'un master environnement, j 'ai complété ma formation par un CQPM en Hygiène, sécurité et environnement.

J'ai travaillé pour une société de démantèlement de sites radioactifs à la Hague en tant que chargé de mission sécurité environnement. Mes missions ont été:

- Réaliser une analyse des risques santé sécurité

- Créer des procédures sécurité et environnement

- Mettre en place de la démarche environnementale, en vue d’une certification ISO 14001

- Elaborer une veille réglementaire

- Mettre en conformité réglementaire sur la prévention des risques incendie

- Former et sensibiliser mes collaborateurs à l’environnement.

Je maitrise les normes OHSAS 18001, ISO 14001 et ISO 9001.



Actuellement, je travaille pour une entreprise de Travaux Publics dans le Sud Manche en tant qu'animatrice QSE. en parallèle je mets en place la démarche environnementale et sécuritaire pour notre filiale de traitement de déchets en vue d'une certification ISO 14001 et OHSAS 18001 pour la fin de l'année 2010.



Mes compétences :

Environnement

Hygiène

Littoral

Océanographie

Sécurité