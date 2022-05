Matou YADE

Je suis titulaire d'un MBA Audit et Contrôle de gestion à l'ESG.

Par ailleurs je souhaite nouer des relations avec des personnes du réseau Viadeo susceptibles de m'apporter des conseils ou encore de l'aide par rapport à mes recherches et l'aboutissement de mon projet professionnel.



Domaines de compétences

• Contrôle interne et Audit

• Contrôle permanent

• Contrôle de gestion

• Gestion des risques

• Opérationnelles, Capacité à travailler en équipe, Pilotage de réalisation, Processus de gestion des risques



Environnements d'interventions

• Groupe de protection sociale

• Assurances

• Banque



- Aptitude pour organiser et structurer, rigueur

- Capacité de communication, sens du contact

- Capacité d'adaptation, polyvalence

- Mobilité